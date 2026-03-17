ADO Den Haag is officieel terug in de Eredivisie na overwinning

ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin Peter stelde dinsdagavond promotie veilig door met 1-0 te winnen van Jong FC Utrecht.

Na de overwinning op FC Emmen van afgelopen vrijdag stond ADO al op matchpoint, en die kans werd in eigen huis benut. Evan Rottier maakte kort na rust het enige doelpunt van de wedstrijd en zorgde daarmee voor grote opluchting in de Hofstad.

In de eerste helft had ADO wel het initiatief, maar wist het weinig grote kansen te creëren. Pogingen van onder meer Luka Reischl en Cameron Peupion leverden geen doelpunt op. Na rust viel de beslissing alsnog snel via Rottier.

Met nog zes wedstrijden te spelen heeft ADO een voorsprong van 22 punten op nummer drie De Graafschap, waardoor promotie een feit is. Na vijf jaar afwezigheid keren de Hagenaars daarmee terug op het hoogste niveau.