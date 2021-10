Geschreven door Idse Geurts 08 okt 2021 om 14:10

Adrie Koster is aangesteld als adviseur van de Raad van Commissarissen, zo meldt Ajax via een persbericht. Koster neemt deze functie over van Danny Blind. Door de werkzaamheden van Blind als assistent-bondscoach, werd deze positie beschikbaar. Hierdoor wordt Blind ook niet herbenoemd tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voor Koster betekent zijn nieuwe functie een terugkeer bij Ajax. Tussen 2007 en 2009 was Koster hier werkzaam als hoofdtrainer van zowel Jong Ajax als Ajax 1.

Als adviseur zal Koster zal zich vooral focussen op het advies geven omtrent voetbaltechnische zaken. In het persbericht laat Koster weten erg blij te zijn met deze aanstelling. “Ik vind het een eer dat ze me hiervoor gevraagd hebben. Ik heb hier natuurlijk gewerkt en het is geen geheim dat ik altijd wel iets met Ajax heb gehad. Voor mij is het interessant om van deze kant met de club betrokken te zijn en ik ga mijn best doen een goede bijdrage te leveren”, laat Koster weten tegenover Ajax.

Recentelijk was Koster nog de hoofdtrainer van Willem II. Hier werd hij in januari echter ontslagen wegens teleurstellende resultaten.