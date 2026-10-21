Adrie Koster keert per direct terug in de Nederlandse Eredivisie
Adrie Koster neemt voorlopig de leiding over bij Willem II. De Tilburgse club heeft bekendgemaakt dat de 71-jarige trainer aan de slag gaat als interim-hoofdtrainer. Hij volgt John Stegeman op, die eerder deze week werd ontslagen.
Koster was bij Willem II al actief als technisch adviseur, maar neemt nu tijdelijk de verantwoordelijkheid voor de selectie op zich. De club maakte dinsdag 20 oktober bekend afscheid te nemen van Stegeman. Willem II is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Totdat die zoektocht is afgerond, staat Koster voor de groep.
De ervaren trainer kent Willem II goed. Hij was eerder al hoofdtrainer in Tilburg in het seizoen 1990/1991 en tussen 2018 en 2021. Daarnaast werkte hij bij verschillende andere clubs in binnen- en buitenland. In Nederland was hij onder meer trainer van Roda JC, Helmond Sport, RKC Waalwijk, Excelsior, TOP Oss, VVV-Venlo en Ajax. In het buitenland was hij werkzaam bij Club Brugge, Beerschot en Club Africain. Begin oktober werd al bekend dat Koster opnieuw als trainer aan de slag zou gaan. In 2027 wordt hij hoofdtrainer van het Schouws elftal, een amateurselectie die tijdens de voorbereiding oefenwedstrijden speelt tegen profclubs. Bij Willem II krijgt Koster ondersteuning van assistent-trainers Danny Schenkel en Pim Hendrix. Zijn eerste wedstrijd langs de lijn is het duel met SC Cambuur.
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Adrie Koster keert per direct terug in de Nederlandse Eredivisie
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