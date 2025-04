Advies van Waterreus: "Farioli moet niet die strijd aangaan"

Ronald Waterreus adviseert Ajax-trainer Francesco Farioli om zich minder druk te maken om de media en discussies met journalisten zoals Mike Verweij te vermijden. In De Eretribune op ESPN benadrukte de oud-keeper dat Farioli zich beter kan focussen op zijn ploeg.

Tijdens de uitzending was er volop lof voor het werk van Farioli. "Hij is 36 en hij gaat nu al kampioen worden met een club. Met Ajax in Nederland. Ik vind dat echt ongelooflijk," stelde analist Kees Luijckx. Toch gaf Waterreus een duidelijke tip: "Dat zou hij wel wat minder moeten doen dan... Dat zou wel een hele goede tip voor hem zijn."

Waterreus vindt dat Farioli zich niet moet laten afleiden door media-aandacht. "Hij gaat bijvoorbeeld de strijd aan met bijvoorbeeld Mike Verweij een keer. Dat moet je gewoon niet doen," klonk het stellig.

Opvallend is dat Farioli iemand in dienst heeft die alle Nederlandse kranten vertaalt voor hem. "Dat zou ik dus nooit doen," reageerde Waterreus. Ondanks de kritiek prijst hij Farioli's onverstoorbaarheid. "Hij krijgt de spelers mee en dat is het enige wat hij moet hebben. Hij hoeft de pers niet mee te krijgen."