Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Adviseur aanwezig bij Ajax': "Minder laptoptransfers maken"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © BSR Agency

NOS-journalist Arno Vermeulen heeft zijn eerdere bewering dat een externe adviseur door Ajax is aangesteld om technisch directeur Alex Kroes te ondersteunen, bijgesteld.

"Hij (Alex Kroes) heeft een advies afgegeven bij iemand van Ajax. Het gaat om een adviseur rond de technische leiding van het eerste elftal", aldus Vermeulen bij Studio Voetbal. Eerder had Ajax het bestaan van zo’n adviseur ontkend.

De betrokken adviseur zou zich met name richten op het transferbeleid. "Hij adviseert om veel minder ‘laptoptransfers’ te maken, maar om echt te kijken wat er in de markt is", stelt Vermeulen. Het initiatief om deze expertise in te schakelen kwam niet van Kroes zelf. “Iemand binnen de club heeft het initiatief genomen om advies te vragen. Diegene heeft dat niet overlegd met Kroes, dus dan is het niet gek dat je daar als club niet mee naar buiten komt."

Vermeulen wijst daarnaast op een gebrek aan kennis binnen de club als het gaat om internationaal spelersmateriaal. "Bij Ajax vinden ze dat er best weinig knowhow is over wat er rondloopt aan spelersmateriaal in het internationale voetbal. Danny Blind is de enige die dat weet, maar die doet eigenlijk niks meer en gaat in december weg uit de Raad van Commissarissen." Volgens de journalist is het advies van buitenaf dan ook bedoeld om tijdelijk in die kenniskloof te voorzien.

Guus Hiddink

Guus Hiddink kijkt naar Ajax: "Dat moet je aan Manschot vragen"

Kenneth Perez

Perez haalt Ajax door de mangel: "Daar hebben ze nul kwaliteit"

Arno Vermeulen
