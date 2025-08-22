Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax historie & oud-spelers

Advocaat heeft beet: voormalig Ajacied opgeroepen voor Curaçao

Max
bron: Voetbalbond Curaçao
Dick Advocaat
Dick Advocaat Foto: © Pro Shots

Riechedly Bazoer heeft gekozen voor een interlandcarrière bij Curaçao. De voormalig speler van Ajax is voor de volgende interlandperiode opgeroepen door Dick Advocaat. 

Advocaat zit al een tijdje achter Bazoer aan, maar de verdediger annex middenvelder van Konyaspor liet steeds weten niet voor Curaçao uit te willen komen. Nu is het de bondscoach wel gelukt de 28-jarige Utrechter te overtuigen. Bazoer debuteerde in 2015 nog voor het Nederlands elftal en kwam tot een handjevol interlands. 

Curaçao begint in september aan de derde en laatste kwalificatieronde voor het WK tegen Trinidad en Tobago, Jamaica en Bermuda.

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Ajax-target heeft transfer te pakken: club bevestigt akkoord

0
Noa Vahle met Jan van Halst namens Ziggo Sport

Van Halst plaatst vraagteken bij Haller: "Heeft hij de échte wil nog?"

0
Ajax historie & oud-spelers Riechedly Bazoer
Video’s
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
