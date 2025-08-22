Advocaat heeft beet: voormalig Ajacied opgeroepen voor Curaçao

Riechedly Bazoer heeft gekozen voor een interlandcarrière bij Curaçao. De voormalig speler van Ajax is voor de volgende interlandperiode opgeroepen door Dick Advocaat.

Advocaat zit al een tijdje achter Bazoer aan, maar de verdediger annex middenvelder van Konyaspor liet steeds weten niet voor Curaçao uit te willen komen. Nu is het de bondscoach wel gelukt de 28-jarige Utrechter te overtuigen. Bazoer debuteerde in 2015 nog voor het Nederlands elftal en kwam tot een handjevol interlands.

Curaçao begint in september aan de derde en laatste kwalificatieronde voor het WK tegen Trinidad en Tobago, Jamaica en Bermuda.