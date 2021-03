Geschreven door Jessica Westdijk 28 mrt 2021 om 16:03

In het Noordhollands Dagblad heeft Dolf Segaar, advocaat van Andre Onana, een inkijkje geven in hoe het leven van de doelman er op dit moment uitziet. Hij vindt dat de straf van Onana veel te ver gaat.

“Onana mag momenteel geen wedstrijden spelen en ook niet trainen met het team bij Ajax. Hij mag zelfs geen kopje koffie samen drinken”, aldus Segaar. Onana mag dus geen enkel contact hebben met zijn teamgenoten of de staf van Ajax. Iets wat Segaar onbegrijpelijk vindt: “Deze regel, dat je buiten de competitie ook niet aan deze andere zaken mag deelnemen, zou naar mijn mening alleen moeten gelden voor mensen die te kwader trouw zijn. Lance Armstrong had bijvoorbeeld een heel dopingprogramma om zich heen gebouwd.” Bij Onana was dat niet het geval: hij wilde een paracetamol nemen, maar nam per ongeluk een pilletje van zijn vrouw, dat op de lijst met verboden middelen staat. “Hij is per ongeluk en zonder bijbedoelingen de fout in gegaan. Moet je iemand dan alle contact ontzeggen?”, vervolgt zijn advocaat.