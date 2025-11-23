Rio Ferdinand Podcast
2025-11-11
Advocaat oppert nieuwe td voor Ajax: "Hij kent heel de wereld"

Dick Advocaat
Dick Advocaat Foto: © Pro Shots

Dick Advocaat denkt dat Wesley Sneijder een ideale technisch directeur voor Ajax kan zijn. De Amsterdammers zoeken momenteel naar een opvolger voor Alex Kroes. 

Momenteel zingt de naam van Jordi Cruijff rond voor die vacature, maar Advocaat weet wel wat alternatieven. "Er lopen genoeg mensen met kwaliteit. Echte ex-Ajacieden. Gerard van der Lem, Wesley Sneijder, noem ze maar op", stelt hij in Goedemorgen Eredivisie. "Ik heb Sneijder een aantal keer meegemaakt, dat is verbaal zo'n goede spreker. Hij heeft overwicht door wat hij gedaan heeft als voetballer, je luistert naar hem. Waarom maak je hem niet technisch directeur?"

Sneijder geeft geen ervaring in die functie, maar dat lijkt voor Advocaat niet uit te maken. "Hij kent heel de wereld, is een geweldige voetballer geweest, kan het uitleggen én durft het ook uit te leggen. Hij wordt gewoon genegeerd. Dat begrijp ik niet. Dat zou een uitstekende man zijn. Hij kent alle spelers en trainers. Marco van Basten idem dito, maar die zal het niet willen."

