Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Advocaat tipt 'redder' bij Ajax: "Als gezondheid het toe laat"

Arthur
bron: De Telegraaf
Dick Advocaat
Dick Advocaat Foto: © Pro Shots

Dick Advocaat adviseert Ajax om een 'hulplijn' in te schakelen voor trainer John Heitinga. Zelf fungeerde Advocaat in 2016 als klankbord voor Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord, terwijl Guus Hiddink in 2014 Phillip Cocu bijstond bij PSV. Volgens Advocaat kan het Heitinga ook goed doen om steun te krijgen van een ervaren coach.

Advocaat noemt zelfs een mogelijke naam om Heitinga bij te staan. "Ik weet niet hoe het met zijn gezondheid gaat, maar Louis van Gaal zou voor Heitinga een ideale sparringpartner zijn. Net als Frank Rijkaard en Henk ten Cate overigens. Allemaal trainers die een schat aan ervaring hebben bij grote clubs. Zij kunnen Heitinga over het dode punt heen helpen."

Helemaal onrealistisch is het niet aangezien Van Gaal momenteel al actief is als adviseur van de raad van commissarissen van Ajax.

