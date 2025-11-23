Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Advocaat ziet Ajacied zich inhouden: "Hij is zó geïrriteerd"

Max
bron: ESPN
Dick Advocaat
Dick Advocaat Foto: © Pro Shots

Ajax verloor zaterdagavond met 1-2 van Excelsior. Dick Advocaat en Hans Kraay jr. vonden het middenveld van de promovendus een betere indruk maken dan die van de Amsterdammers. 

Ajax had het enorm lastig met de bezoekers uit Rotterdam. "Op een gegeven moment na een minuut of 25 dacht ik: Heeft Excelsior geen beter middenveld dan Ajax?", stelt Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie. "Dat is niet cynisch bedoeld. Met Noah Naujoks, Lennard Hartjes en Irakli Yegoian waren zij echt niet minder dan Ajax. Die speelden geweldig."

Daar sluit Advocaat zich bij aan. "Omdat zij de spelers hebben om je in de één-tegen-één weg te zetten", legt de bondscoach van Curaçao uit. "Gisteren was het middenveld van Excelsior echt beter." Advocaat zag Taylor na afloop op zijn tong bijten. "Die houdt zich zó in met wat hij zegt. Hij kan ook niks zeggen, maar hij is zó geïrriteerd over wat er gebeurt", meent hij. "Ik vind het wel een mooie speler."

Volgens Kraay jr. heeft de middenvelder van Ajax het op dit moment niet. “Natuurlijk wil iedereen over een heel seizoen liever een Kenneth Taylor in zijn ploeg hebben, maar die heeft het eventjes niet. Vaak is dat besmettelijk", legt de analist uit. "Als er zes spelers zijn die het niet hebben, zijn dat er binnen de kortste keren acht of negen."

Gerelateerd:
Anis Hadj Moussa tegenover Ahmetcan Kaplan

Ajax-huurling vernederd door Hadj Moussa: "Laat hem alle hoeken zien"

0
Fred Grim

Ajax krijgt tegen Benfica te maken met Duits arbitrage-team

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd