Advocaat ziet Ajacied zich inhouden: "Hij is zó geïrriteerd"

Ajax verloor zaterdagavond met 1-2 van Excelsior. Dick Advocaat en Hans Kraay jr. vonden het middenveld van de promovendus een betere indruk maken dan die van de Amsterdammers.

Ajax had het enorm lastig met de bezoekers uit Rotterdam. "Op een gegeven moment na een minuut of 25 dacht ik: Heeft Excelsior geen beter middenveld dan Ajax?", stelt Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie. "Dat is niet cynisch bedoeld. Met Noah Naujoks, Lennard Hartjes en Irakli Yegoian waren zij echt niet minder dan Ajax. Die speelden geweldig."

Daar sluit Advocaat zich bij aan. "Omdat zij de spelers hebben om je in de één-tegen-één weg te zetten", legt de bondscoach van Curaçao uit. "Gisteren was het middenveld van Excelsior echt beter." Advocaat zag Taylor na afloop op zijn tong bijten. "Die houdt zich zó in met wat hij zegt. Hij kan ook niks zeggen, maar hij is zó geïrriteerd over wat er gebeurt", meent hij. "Ik vind het wel een mooie speler."

Volgens Kraay jr. heeft de middenvelder van Ajax het op dit moment niet. “Natuurlijk wil iedereen over een heel seizoen liever een Kenneth Taylor in zijn ploeg hebben, maar die heeft het eventjes niet. Vaak is dat besmettelijk", legt de analist uit. "Als er zes spelers zijn die het niet hebben, zijn dat er binnen de kortste keren acht of negen."