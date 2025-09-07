AFCA haalt uit: "Hij heeft geen zin heeft om voor Ajax te spelen"

De AFCA Supportersclub heeft in een websitebericht hard uitgehaald naar Brian Brobbey. De oud-spits van Ajax vertrok vorige weer naar Sunderland. De supportersvereniging wil de Ajacied nooit meer terug zien in het shirt van Ajax.

Het medium vindt het onacceptabel hoe de vertrokken spits zich heeft opgesteld ten op zichte van de club afgelopen jaren. "Van een van de grootste talenten die er rondloopt op De Toekomst naar een vertrek via de achterdeur naar Sunderland", klinkt het onder meer op de site. "Al op jonge leeftijd kreeg hij de kans in het eerste. Veel waardering bleek de spits niet te hebben voor de kans die hem werd geboden."

"Ondanks alle kansen die Brobbey kreeg, bleek van enige dankbaarheid opnieuw geen sprake. De afgelopen weken werden gekenmerkt door een ongeïnteresseerde houding", zijn de harde woorden van de supporters voor de spits.

"Ajax raakt door deze transfer iemand kwijt die geen zin heeft om voor Ajax te spelen", klinkt het verder. "Dit soort spelers zijn we liever kwijt dan rijk. Andere mensen, van supporters tot medewerkers, zijn dag en nacht met de club bezig, Terwijl Brian Brobbey ervoor kiest om onze mooie club voor de tweede keer de rug toe te keren. Wat ons betreft komt er dan ook nooit een derde keer: clubbelang boven eigen belang moet altijd de norm zijn."