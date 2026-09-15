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AFCA komt met statement: gratis hamburgers voor Willem II-fans

Joram
Ajax-fans met een schitterende sfeeractie in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans met een schitterende sfeeractie in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax ontvangt dinsdagavond Willem II in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap van het duel staat gepland om 20.00 uur. Rondom de wedstrijd komt de AFCA Supportersclub met een opvallend initiatief voor de meegereisde Willem II-fans.

Ajax probeert al langere tijd het horeca-aanbod in het uitvak te verbeteren. "Helaas is er met de cateraar van de Johan Cruijff ArenA nog geen oplossing gevonden", schrijft de AFCA Supportersclub. "Hierdoor is het assortiment voor uitsupporters momenteel zeer beperkt en bestaat het aanbod aan warme maaltijden uitsluitend uit een hotdog. De AFCA Supportersclub maakt vanavond daarom samen met de SVA en Ajax een statement door gratis hamburgers uit te delen aan de uitsupporters. Wij als supportersclub dragen hier uiteraard ook financieel aan bij."

De supportersclub roept de Willem II-aanhang daarnaast op om in het uitvak zo weinig mogelijk eten en drinken te kopen. Vooral de hotdogs zouden volgens de oproep moeten worden overgeslagen. "Wij vragen de Willem II-supporters daarom om vanavond zo min mogelijk aankopen te doen in het uitvak, en zeker geen hotdogs te kopen."

"Hopelijk draagt dat bij aan het duidelijk overkomen van deze boodschap bij de cateraar. De AFCA Supportersclub blijft zich inzetten voor normalisatie en we hopen dat dit ook andersom op deze manier zal werken, zodat wij bij uitwedstrijden eveneens kunnen kiezen uit een uitgebreider assortiment", aldus de Supportersclub.

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