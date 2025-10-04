AFCA Supportersclub duidelijk: "Er is nu actie vereist"

Voor de AFCA Supportersclub is de maat vol, zo laten zij weten in een statement. Ajax speelde zaterdag met 3-3 gelijk uit bij Sparta Rotterdam.

"Het puntverlies tegen Sparta, de oorwassing in Marseille en het belabberde spel vorige week tegen NAC is tekenend voor de situatie waarin ons aller Ajax zich sportief bevindt", oordeelt de AFCA Supportersclub. "Vanaf het seizoen 2022-2023 is onze club op sportief gebied in een ‘historisch’ neerwaartse spiraal terechtgekomen.'

"Simpele dingen als een bal goed aannemen, in de voeten aanspelen, de bal binnen de ploeg houden en combineren mag je toch verwachten van meer dan goed betaalde profvoetballers. Zeker als je bij een club als Ajax speelt. En dan hebben we het nog niet eens over het hebben van een voetbalvisie", valt er verder te lezen.

"De AFCA Supportersclub is van mening dat er per direct structureel iets moet veranderen om het tij te keren. In de Nederlandse competitie wordt het gat met de nummer één-positie na elke wedstrijd groter. Meedoen om het landskampioenschap wordt hierdoor steeds uitzichtlozer", klinkt het. "Hoe pijnlijk we het ook vinden, dit is wel de bittere realiteit. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt."

"Het is nu aan de clubleiding om de juiste beslissing te nemen. Er is nu actie vereist!", luidt de oproep.