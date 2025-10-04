Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
AFCA Supportersclub duidelijk: "Er is nu actie vereist"

Tom
bron: AFCA Supportersclub
Ajax supporters
Ajax supporters Foto: © Pro Shots

Voor de AFCA Supportersclub is de maat vol, zo laten zij weten in een statement. Ajax speelde zaterdag met 3-3 gelijk uit bij Sparta Rotterdam. 

"Het puntverlies tegen Sparta, de oorwassing in Marseille en het belabberde spel vorige week tegen NAC is tekenend voor de situatie waarin ons aller Ajax zich sportief bevindt", oordeelt de AFCA Supportersclub. "Vanaf het seizoen 2022-2023 is onze club op sportief gebied in een ‘historisch’ neerwaartse spiraal terechtgekomen.'

"Simpele dingen als een bal goed aannemen, in de voeten aanspelen, de bal binnen de ploeg houden en combineren mag je toch verwachten van meer dan goed betaalde profvoetballers. Zeker als je bij een club als Ajax speelt. En dan hebben we het nog niet eens over het hebben van een voetbalvisie", valt er verder te lezen.

"De AFCA Supportersclub is van mening dat er per direct structureel iets moet veranderen om het tij te keren. In de Nederlandse competitie wordt het gat met de nummer één-positie na elke wedstrijd groter. Meedoen om het landskampioenschap wordt hierdoor steeds uitzichtlozer", klinkt het. "Hoe pijnlijk we het ook vinden, dit is wel de bittere realiteit. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt."

"Het is nu aan de clubleiding om de juiste beslissing te nemen. Er is nu actie vereist!", luidt de oproep.

John Heitinga

John Heitinga strijdbaar: "Ik ga voor deze club door het vuur"

Davy Klaassen staat ESPN te woord

Klaassen duidelijk: "Niet laten afhangen van wat er wordt geroepen"

John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

