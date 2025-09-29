Afellay bekritiseert John Heitinga: "Dat kan hij helemaal niet"

Ajax won zaterdag in eigen huis met 2-1 van NAC Breda, maar Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart tonen zich kritisch over de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballers hebben duidelijke adviezen voor trainer John Heitinga.

"Kijk naar Davy Klaassen. Die speelt als controlerende middenvelder. Hij moet het spel maken, maar hij is géén spelmaker", liet Afellay zondagavond weten bij Studio Voetbal. "Dat kan hij helemaal niet. Probeer nou de juiste spelers op de juiste positie neer te zetten", adviseert hij.

Van der Vaart vult hem aan. “John is een wereldgozer, maar jij ziet aan alles dat het niet werkt", constateert hij. "Eigenlijk had je gewoon 6-2 moeten verliezen en ik kan me niet herinneren dat dit ooit gebeurd is. Zodra je dat shirt aantrekt moet je presteren", waarschuwt Van der Vaart.

"Het kan niet dat je in eigen huis wordt weggespeeld door NAC", vervolgt de voormalig profvoetballer, die benieuwd is wat er gaat gebeuren. “Ze hebben Farioli eruit gegooid omdat ze aanvallender voetbal wilden spelen. Dan zou het heel raar zijn als ze dat nu ineens weer om gaan gooien.”