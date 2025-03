Afellay: "Clasie en Henderson, dat is echt een wereld van verschil"

"Als je het contrast ziet tussen Clasie en Henderson", begint Afellay zijn verhaal aan tafel bij Studio Voetbal. "Dat is echt een wereld van verschil", zo klinkt het. De oud-middenvelder gaat verder over Clasie: "Hij zit overal zo goed tussen. Hij leest het spel super goed en speelt meteen vooruit als het kan, zodat AZ weer direct kan aanvallen."

"Hij speelt simpele ballen tussen de linies door. Hij heeft daar altijd oog voor. Hij is klein van stuk maar groot in zijn daden", aldus Affelay. Wat het grote verschil was tussen Ajax en AZ? "Dat Clasie bij AZ speelt", lacht Pierre van Hooijdonk. "Het middenveld was in handen van AZ. Taylor, Henderson en Fitz-Jim leverden zoveel onnodige ballen in."