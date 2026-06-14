Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Afellay geniet van oud-Ajacied: "Is best wel ondergewaardeerd"

Thomas
bron: NOS
Ibrahim Afellay op de bank bij PSV
Ibrahim Afellay op de bank bij PSV Foto: © Pro Shots

Oud-Ajacied Noussair Mazraoui maakte vrijdag veel indruk tijdens het WK-duel tussen Marokko en Brazilië. De vleugelverdediger speelde een belangrijke rol in het 1-1 gelijkspel en kreeg na afloop lovende woorden van Ibrahim Afellay, die hem zelfs uitriep tot de uitblinker van de wedstrijd.

"Je kunt er een aantal noemen, maar ik vond Mazraoui geweldig spelen", begint Afellay bij de NOS. "Hij wordt niet vaak genoemd en is best wel ondergewaardeerd, terwijl hij een goede kracht is bij Manchester United. Als hij gepasseerd lijkt te worden komt hij er áltijd weer bij en verovert de bal."

Volgens de oud-international blonk Mazraoui niet alleen defensief uit, maar was hij ook aanvallend van grote waarde. "Maar ook in het aanvallende deel. Hij stond aan de basis van een serieuze kans voor Marokko. Hij staat ook aan de basis van de eerste goal van Marokko, met een heel moeilijke bal. Als linksback heeft hij een goede impact in het aanvalsspel. Hij maakt de juiste keuzes aan de bal en is betrouwbaar."

Afellay sluit af met een groot compliment voor de voormalig Ajacied. "Jammer genoeg loopt hij af en toe tegen een blessure op, maar het is echt een geweldige speler. En het lijkt me een onwijs leuke jongen."

Zet in op Nederland tegen Japan!

Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sjaak Swart

"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"

0
Ko Itakura

Itakura toont vertrouwen: "Hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Ajax historie & oud-spelers Noussair Mazraoui
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"

Itakura toont vertrouwen: "Hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd"

Afellay geniet van oud-Ajacied: "Is best wel ondergewaardeerd"

Theo Janssen adviseert Oranje: "Dan moet je hem ook zo gebruiken"

'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'

Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Stekelenburg schat Oranje-kansen in: "Niet vanzelfsprekend"

'Ajax-talent blijft miljoenen waard na wisselvallig seizoen'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws