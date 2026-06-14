Afellay geniet van oud-Ajacied: "Is best wel ondergewaardeerd"
Oud-Ajacied Noussair Mazraoui maakte vrijdag veel indruk tijdens het WK-duel tussen Marokko en Brazilië. De vleugelverdediger speelde een belangrijke rol in het 1-1 gelijkspel en kreeg na afloop lovende woorden van Ibrahim Afellay, die hem zelfs uitriep tot de uitblinker van de wedstrijd.
"Je kunt er een aantal noemen, maar ik vond Mazraoui geweldig spelen", begint Afellay bij de NOS. "Hij wordt niet vaak genoemd en is best wel ondergewaardeerd, terwijl hij een goede kracht is bij Manchester United. Als hij gepasseerd lijkt te worden komt hij er áltijd weer bij en verovert de bal."
Volgens de oud-international blonk Mazraoui niet alleen defensief uit, maar was hij ook aanvallend van grote waarde. "Maar ook in het aanvallende deel. Hij stond aan de basis van een serieuze kans voor Marokko. Hij staat ook aan de basis van de eerste goal van Marokko, met een heel moeilijke bal. Als linksback heeft hij een goede impact in het aanvalsspel. Hij maakt de juiste keuzes aan de bal en is betrouwbaar."
Afellay sluit af met een groot compliment voor de voormalig Ajacied. "Jammer genoeg loopt hij af en toe tegen een blessure op, maar het is echt een geweldige speler. En het lijkt me een onwijs leuke jongen."
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