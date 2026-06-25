Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Afellay geniet van oud-Ajacied: "Moet blind zijn om dat niet te zien"

Rik Engelbertink
bron: NOS
Ibrahim Afellay
Ibrahim Afellay Foto: © Pro Shots

Ibrahim Afellay vindt dat oud-Ajacied Ryan Gravenberch vooralsnog een geweldig WK speelt. De voormalig assistent van PSV geniet van de veelzijdigheid van de middenvelder. 

"Ik ken hem zelf persoonlijk niet, maar hij heeft een goede uitstraling, is heel bescheiden", zegt de oud-PSV'er in de WK Avond op NOS. "Maar dit soort dingen: onder druk, altijd de voetballende oplossing. Je kan hem altijd inspelen. Hier ook houdt hij eventjes in om te versnellen en daarmee de aanval in leven en tempo te houden. Je denkt: speel hem breed. Maar hij dribbelt naar voren en begint direct een nieuwe aanval", ziet de oud-middenvelder.

"Hij staat ook aan de basis aan de goal waar Summerville uit scoort. Ook met het positiekiezen is hij ijzersterk", vertelt Afellay terwijl hij beelden van de speler bekijkt. "Ah. Achter het standbeen, technisch zo verschrikkelijk vaardig", vervolgt hij. "Dit zijn spelers, daar kom je voor naar het stadion en die kan je altijd inspelen. Nu ook met een Van Hecke, die speelt de ballen door de linies in. Die jongens moet je altijd inspelen. Die willen de bal altijd hebben en doen er wat goeds mee."

Twee jaar geleden op het EK speelde Gravenberch geen minuut, tot grote verrassing van Afellay. "Het is ook wel bizar. Bij Bayern niet of nauwelijks vertrouwen gekregen. Bij Slot kreeg hij vanaf het eerste moment vertrouwen. Je moet blind zijn om niet te zien dat hij barst van het talent. Hij heeft eigenlijk alles."

Zet in op Nederland tegen Tunesië!

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sergino Dest bij Amerika

'BILD: Sergiño Dest mogelijk weg bij PSV, Ajax kan profiteren'

0
Nick Verschuren in het shirt van FC Volendam

Verweij onthult transfer Nick Verschuren: "Transfersom van 8 ton"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ryan Gravenberch
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'BILD: Sergiño Dest mogelijk weg bij PSV, Ajax kan profiteren'

Verweij onthult transfer Nick Verschuren: "Transfersom van 8 ton"

Afellay geniet van oud-Ajacied: "Moet blind zijn om dat niet te zien"

Janssen hoopt op oud-Ajacied bij Oranje: "Kun je niet omheen"

Brobbey weer in de spits? "Je probeert naar vastigheid te gaan"

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

Anass Salah-Eddine over Oranje: "Dat zou een prachtige pot zijn"

'Anton Gaaei kan Ajax verlaten na interesse van Italiaanse club'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws