Afellay geniet van oud-Ajacied: "Moet blind zijn om dat niet te zien"

"Ik ken hem zelf persoonlijk niet, maar hij heeft een goede uitstraling, is heel bescheiden", zegt de oud-PSV'er in de WK Avond op NOS. "Maar dit soort dingen: onder druk, altijd de voetballende oplossing. Je kan hem altijd inspelen. Hier ook houdt hij eventjes in om te versnellen en daarmee de aanval in leven en tempo te houden. Je denkt: speel hem breed. Maar hij dribbelt naar voren en begint direct een nieuwe aanval", ziet de oud-middenvelder.

"Hij staat ook aan de basis aan de goal waar Summerville uit scoort. Ook met het positiekiezen is hij ijzersterk", vertelt Afellay terwijl hij beelden van de speler bekijkt. "Ah. Achter het standbeen, technisch zo verschrikkelijk vaardig", vervolgt hij. "Dit zijn spelers, daar kom je voor naar het stadion en die kan je altijd inspelen. Nu ook met een Van Hecke, die speelt de ballen door de linies in. Die jongens moet je altijd inspelen. Die willen de bal altijd hebben en doen er wat goeds mee."