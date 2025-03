Afellay knipoogt: "Dan moet je echt een slecht huwelijk hebben"

"Het is natuurlijk superknap als je kijkt waar Ajax vorig seizoen stond", begint Afellay bij Studio Voetbal over de prestaties van de Amsterdammers. "Ook op de transfermarkt: ze hebben veel verlies geleden. Dan is het dit jaar natuurlijk van cruciaal belang dat ze Champions League-voetbal gaan halen." De oud-voetballer denkt dat Ajax kampioen gaat worden. "Dat had natuurlijk niemand van tevoren kunnen bedenken. De manier waarop ze nu spelen is dus geoorloofd."

"Laten we wel wezen: als voetballiefhebber en ook de mensen die van Ajax houden, zie je een ploeg natuurlijk niet graag op deze manier spelen", plaatst Afellay een kanttekening. "Ajax kiest er gewoon voor om de rijen gesloten te houden en de bal aan de tegenstander te laten. Ze scoren, gaan naar achteren en zeggen: bekijk het maar. Zo speelt Ajax dit seizoen zijn wedstrijden. Dit kun je niet blijven verkopen aan je supporters", meent hij.

Afellay gaat verder: "Volgend seizoen zullen ze dus echt wel anders voor de dag moeten komen, want dit soort wedstrijden (als tegen Almere City, red.) gaan supporters natuurlijk niet meer trekken. Dan moet je wel echt een slecht huwelijk hebben om hier elke keer naar te gaan kijken", sluit hij af met een knipoog.