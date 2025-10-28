Afellay kritisch: "Anders moet Heitinga de Onder 11 gaan trainen..."

Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Amber
bron: Studio Voetbal
Ibrahim Afellay
Ibrahim Afellay Foto: © Pro Shots

John Heitinga sprak zich afgelopen zondag kritisch uit over een recent artikel van ESPN. De tv-zender bracht een groot achtergrondverhaal over Heitinga en Ajax naar buiten. Theo Janssen vindt het geen slimme actie van de oefenmeester van de Amsterdammers.

"Heitinga moet zich helemaal niet druk maken om wat er allemaal geroepen wordt", maakt Janssen direct duidelijk aan tafel bij Studio Voetbal. "Hij zit daar nu, hij zit op die plek, en hoe hij daar is gekomen is allemaal niet zo belangrijk. Hij zit daar en hij moet met de spelers die hij heeft zo goed mogelijk presteren. Ook dat interview wat hij gaf. Hij zegt dan: Ik wil wel even bekendmaken dat ik eigenlijk geen interview wil geven, maar we moeten het contractueel doen."

Janssen vervolgt: "Dat zegt hij tegen ESPN. En dan stellen zij een vraag en dan zegt hij: Ik wil het over de wedstrijd hebben. Ja, begin er dan niet over. Praat dan alleen over die wedstrijd. Je begint erover, dan moet je het ook afmaken. Heitinga in de pers is stroef. Het is stroef met de pers, het elftal speelt stroef. En dan krijg je heel veel kritiek. Dat is wat bij hem gebeurde."

Pierre van Hooijdonk haakt in: "Dit artikel was eigenlijk helemaal niet zo negatief over Heitinga." In het artikel stond wel dat communicatief dingen mis gingen. Zo kregen buitenlanders Josip Sutalo en Bertrand Traoré in het Nederlands instructies van Marcel Keizer en Frank Peereboom. Bij een trainingsvorm leidt dit ertoe dat beiden na een uitleg niet weten welke kleur hesje zij aan moeten trekken.

"Vroeger kregen al die spelers nog Nederlandse les. Die hadden dat verplicht. Voor iedere voetballer, als je in een ander land gaat spelen, dan moet je de taal machtig worden. In ieder geval de voetbaltermen", aldus Janssen.

Ibrahim Afellay is ook kritisch op Heitinga. "Heitinga maakt ook dingen veel te groot. Als je al niet zo heel sterk bent in de media en je gaat dat oprakelen, dan maak je je positie alleen maar nog slechter. Terwijl je een halfuur voor een superbelangrijke wedstrijd staat. En vervolgens wil je er niet over praten. Hij moet ook beseffen dat als je eenmaal trainer bent van Ajax, je kritiek krijgt. Anders moet je de Onder 11 gaan trainen..."

