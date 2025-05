Afellay kritisch: "Hij heeft wel hele verkeerde keuzes gemaakt"

Ajax verloor zondagmiddag in eigen huis met 0-3 (!) van NEC en Ibrahim Afellay toont zich kritisch over het strijdplan van Francesco Farioli. De voormalig profvoetballer, die onder andere bij PSV en FC Barcelona speelde, snapt niet dat Steven Berghuis als linksbuiten begon.

"Ik vind dat hij wel hele verkeerde keuzes gemaakt. Berghuis is op zijn best vanaf rechts, dan kan hij naar binnen komen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Nu is het heel onnatuurlijk zoals hij speelde, hij is niet iemand die buitenom een man passeert. En Ajax speelde eigenlijk met twee controleurs, Davy Klaassen speelde als het ware naast Henderson. Nou ja, één controleur is eigenlijk meer dan genoeg", aldus Afellay.

"En vervolgens haalt hij óók nog de beste speler van dit seizoen, Taylor, in de tweede helft naar de kant", vervolgt hij kritisch. "Terwijl dat juist een speler is die uit het niets een goal kan maken. Hij heeft ook niet gewisseld om echt te willen winnen, ik heb echt met stijgende verbazing zitten kijken", besluit Afellay, die zag dat Farioli twintig minuten voor tijd Owen Wijndal en Jorthy Mokio bracht voor Jorrel Hato en Kenneth Taylor.

Pierre van Hooijdonk nam het vervolgens op voor de Italiaanse oefenmeester. "Ik ben het wel met de heren eens. Je gaat niet Berghuis linksbuiten zetten, als je Godts ook in je selectie hebt", legt hij uit. "Dan lijkt het wel alsof je gaat kiezen voor: hoe kan ik eindigen met een sterk elftal? Maar dat lijkt me niet de essentie van het voetbal. Je kan beter zorgen dat je met 3-0 voor komt te staan, dan dat je met 3-0 achter komt te staan en dat moet gaan repareren met je beste spelers. Want die zijn dan vaak ook niet meer in staat om het om te draaien", besluit Van Hooijdonk.