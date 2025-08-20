Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Afellay laakt speelwijze Ajax: "Ze tikten Ajax van de mat af"

Voetbal
Cherine Benjmil
Ibrahim Afellay
Ibrahim Afellay Foto: © MTB-Photo

Ibrahim Afellay is kritisch over hoe Ajax speelt tegen Go Ahead Eagles. Het team van John Heitinga is niet goed op elkaar afgestemd. Echter is de voormalige voetballer wel onder de indruk van Go Ahead Eagles, dat zich makkelijk staande hield tegen de Amsterdammers.

Afellay vind de speelwijze van Ajax ongeorganiseerd. "Wat ze proberen, is om Go Ahead Eagles rond de middenlijn op te vangen. Maar dat is nog steeds niet op orde", vertelt hij bij NOS Studio voetbal. "Je kan wel gegroepeerd gaan staan en wachten, maar als je druk gaat zetten, wil je de lijn naar het middenveld dichthouden. Nou, Moro vergeet dicht te sluiten en je moet ook doordekken. Dat doet Itakura het hartstikke goed."

"Maar hier besluit Mokio gewoon de tegenstander centraal te houden, en dan is Edvardsen helemaal vrij. Kantwissel, en er komt gewoon een goede kans hieruit. Ajax probeert hoger op het veld de druk te zetten om de bal te veroveren, maar dat gebeurt niet. Ook niet met een bepaalde intentie of idee. Het komt helemaal vrij; hij kan nog net geen bakje koffie drinken", vervolgt hij.

De voormalig voetballer had wel lovende woorden voor de ploeg uit Deventer. "Alle complimenten naar Go Ahead Eagles ook, die speelden de eerste helft Ajax van de mat af. De lijn wordt gewoon doorgezet. Met Antman hebben ze een hele belangrijke speler verloren, maar als je ziet hoe ze zich blijven ontwikkelen, is dat super knap", vertelt hij.

"De tweede helft werd dat wel minder, dat kwam doordat Dreun en Meulensteen eruit gingen. Die speelden allebei echt heel erg goed, en toen had Ajax wel meer de overhand. Maar ik heb wel genoten van Go Ahead Eagles", aldus Afellay.

