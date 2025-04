Afellay lyrisch over Ajax-invaller: "Hebben hem wel nodig gehad"

Ajax won zondag met 2-1 van Willem II. De wissels van Francesco Farioli hadden in Tilburg veel impact. Ibrahim Afellay is dan ook lovend over Steven Berghuis, Oliver Edvardsen en Kian Fitz-Jim. Vooral Wout Weghorst, die de winnende maakte, krijgt complimenten.

"Daardoor gingen ze wel een tempo hoger spelen", zegt Afellay bij Studio Voetbal over de invallers. "Maar ik moet zeggen dat Ajax in de eerste helft ook al nadrukkelijk op de helft van Willem II speelde. Dat is ook het succes van dit Ajax natuurlijk. Iedereen is onderdeel van het elftal en iedereen is belangrijk gemaakt. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de invallers een groot verschil maken."

Weghorst maakte de meeste indruk: "In een halfuur dat hij inviel, had hij zo veel impact. Maar datzelfde geldt voor Berghuis en Fitz-Jim. Ze hebben Weghorst wel nodig gehad, want hij heeft best wel wat punten voor ze gepakt. Hij is ook een groot onderdeel van dit succes geweest."