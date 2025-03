Afellay prijst Ajax-speler: "Hij liep Veerman helemaal aan gort"

Ibrahim Afellay is bepaald niet onder de indruk van wat PSV liet zien tegen Ajax. De Eindhovenaren gingen in het eigen Philips Stadion met 0-2 onderuit en kan het kampioenschap daardoor wel vergeten.

"PSV is echt op alle fronten afgetroefd", is Afellay hard bij NOS Studio Voetbal. "Ze kwamen er niet aan te pas. Ze kwamen niet onder de druk uit en kregen zelf ook geen druk op Ajax. Het was steeds Boscagli die niet uitstapte of half uitstapte. Dan word je gewoon weggespeeld."

"Ze hielden telkens een speler extra ten opzichte van Brian Brobbey", analyseert de voormalig PSV'er verder. "Dan speelden ze daar twee tegen één, maar kwam er op het middenveld telkens een speler van Ajax vrij. Of het nou Jordan Henderson was of Kenneth Taylor, die overigens een geweldige wedstrijd speelde en Joey Veerman helemaal aan gort liep."

"PSV kreeg daar geen enkel moment grip op. Sterker nog, Ajax heeft verzuimd om in die eerste helft grotere afstand te nemen. PSV speelt normaal wel één op één, dus voor mij was dit heel vreemd", aldus Afellay.