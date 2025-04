Afellay roemt Ajax-uitblinker: "Hij had hem in zijn broekzak"

Ibrahim Afellay zag zondagmiddag in het Philips Stadion hoe PSV werd verslagen door Ajax. De oud-voetballer van de Eindhovenaren is bepaald niet overtuigd door een aantal spelers van de thuisclub.

"Of de 'grote jongens' van PSV het hebben laten afweten? Absoluut. Noa Lang ook, vaak geroemd, maar die laat veel te weinig zien. Die Rosa had hem gewoon in zijn broekzak", vertelt Afellay bij NOS Studio Voetbal. Tafelgenoot Rafael van der Vaart zag bij Lang nog wel enige wil. "Hij was de enige die ervoor ging, hij bleef zijn acties maken. Het lukte alleen niet."

"Hij kreeg gelijk dubbele dekking aan zijn kant, dus het was moeilijk voor hem", reageert oud-PSV-trainer Guus Hiddink. "Of Peter Bosz iets te verwijten valt? Weinig. Je moet dan appelleren aan de professionaliteit van die spelers. De een moet je een beetje prikken, de ander weer rustig maken. Bij dit PSV waarschijnlijk ook."

Ook worden spelers als Lang en Olivier Boscagli en hun transferwens besproken. Boscagli wilde in de zomer van 2024 weg, terwijl Lang afgelopen winter een transfer wilde maken. "Als je in je hoofd hebt om een transfer af te dwingen, moet je nog scherper en gedisciplineerder spelen. Als je dan geen transfer hebt gemaakt, zou ik het juist wel willen laten zien de komende maanden", aldus Hiddink.