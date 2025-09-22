Afellay snapt kritiek op Ajacied: "Dat is natuurlijk terecht"

Ajax sleepte zondag in de absolute slotfase een punt uit het vuur in de topper tegen PSV (2-2), maar het spel van de Amsterdammers staat nog altijd ter discussie. Oud-international Ibrahim Afellay liet zich zondagavond in Studio Voetbal uit over de situatie bij Ajax en over trainer John Heitinga in het bijzonder.

"Die kritiek is natuurlijk terecht", stelde Afellay. "Als je trainer bent van Ajax, één van de grootste clubs van Nederland, dan kan je verwachten dat daar kritiek op komt. Vooral als je ook tegen de mindere goden speelt, dan mag je verwachten dat Ajax meer laat zien."

De Amsterdammers staan na zes wedstrijden vier punten achter op koploper Feyenoord. Het gelijkspel in Eindhoven voelde als een kleine opsteker na een wisselvallige seizoensstart, maar volgens Afellay is er nog werk aan de winkel.

Toch zag de oud-speler ook lichtpuntjes, met name in de prestatie van Oscar Gloukh, die vanwege de blessure van Kasper Dolberg vroeg in de wedstrijd als valse spits fungeerde. "Die zet van Gloukh, wat uiteraard ook een beetje uit nood geboren was…", begon Afellay. "Wat je vandaag kon zien is dat die Oscar Gloukh wel beter uit de voeten komt op de nummer tien, of in dit geval als valse spits. Dan kan hij een beetje zijn dribbels en creativiteit uiten."