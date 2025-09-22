AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Afellay snapt kritiek op Ajacied: "Dat is natuurlijk terecht"

Gijs Kila
bron: NOS Studio Voetbal
Ibrahim Afellay aan het werk als analyticus
Ibrahim Afellay aan het werk als analyticus Foto: © Pro Shots

Ajax sleepte zondag in de absolute slotfase een punt uit het vuur in de topper tegen PSV (2-2), maar het spel van de Amsterdammers staat nog altijd ter discussie. Oud-international Ibrahim Afellay liet zich zondagavond in Studio Voetbal uit over de situatie bij Ajax en over trainer John Heitinga in het bijzonder.

"Die kritiek is natuurlijk terecht", stelde Afellay. "Als je trainer bent van Ajax, één van de grootste clubs van Nederland, dan kan je verwachten dat daar kritiek op komt. Vooral als je ook tegen de mindere goden speelt, dan mag je verwachten dat Ajax meer laat zien."

De Amsterdammers staan na zes wedstrijden vier punten achter op koploper Feyenoord. Het gelijkspel in Eindhoven voelde als een kleine opsteker na een wisselvallige seizoensstart, maar volgens Afellay is er nog werk aan de winkel.

Toch zag de oud-speler ook lichtpuntjes, met name in de prestatie van Oscar Gloukh, die vanwege de blessure van Kasper Dolberg vroeg in de wedstrijd als valse spits fungeerde. "Die zet van Gloukh, wat uiteraard ook een beetje uit nood geboren was…", begon Afellay. "Wat je vandaag kon zien is dat die Oscar Gloukh wel beter uit de voeten komt op de nummer tien, of in dit geval als valse spits. Dan kan hij een beetje zijn dribbels en creativiteit uiten."

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor onder vuur bij Ajax-supporters: "Schaam je diep"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Ibrahim Afellay
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 FC Groningen 6 3 12
4 Ajax 5 6 11
5 AZ 4 5 10
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 5 8 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd