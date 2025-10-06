Afellay tipt Ajax nieuwe middenvelder: "Een moord voor plegen"

Ibrahim Afellay was zondag vol lof over het optreden van Oussama Targhalline. De middenvelder viel op bij Feyenoord in de zege op FC Utrecht en volgens Afellay zou hij de ideale controleur zijn voor clubs zoals Ajax.

Het probleem op de 6-positie bij Ajax is al langer bekend. In de laatste week van de transferperiode probeerden de Amsterdammers een ervaren controleur te halen om het vertrek van Jordan Henderson op te vangen. Uiteindelijk werd de 21-jarige James McConnell van Liverpool gehuurd, maar hij stond nog niet één keer in de basis, waardoor John Heitinga op die positie nog moet puzzelen.

Afellay is van mening dat Ajax met een speler als Targhalline veel sterker zou staan. "Targhalline was in de eerste helft veruit de beste man van het veld", zei de oud-PSV’er aan tafel bij Studio Voetbal. "Hij kijkt non-stop om zich heen. Hij is steeds aanspeelbaar, sluit goed bij, schroomt niet om zijn man uit te spelen en een schot te lossen. Hij staat steeds op de juiste positie en is ook verdedigend sterk."

"Dit is nou echt een controlerende middenvelder waar Ajax een moord voor zou plegen." Ondanks zijn kwaliteiten is Targhalline bij Feyenoord nog niet verzekerd van een basisplek, mede door de sterke bezetting op het Rotterdamse middenveld. "Het is wel heel moeilijk om je ideale middenveld bij Feyenoord te bepalen. Ze hebben zúlke goede middenvelders. Maar in de wedstrijden dat hij gespeeld heeft, heeft hij nog geen één keer teleurgesteld. Je kunt hem wel een beetje vergelijken met Karim El Ahmadi."