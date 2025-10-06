Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Afellay tipt Ajax nieuwe middenvelder: "Een moord voor plegen"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Ibrahim Afellay
Ibrahim Afellay Foto: © Pro Shots

Ibrahim Afellay was zondag vol lof over het optreden van Oussama Targhalline. De middenvelder viel op bij Feyenoord in de zege op FC Utrecht en volgens Afellay zou hij de ideale controleur zijn voor clubs zoals Ajax.

Het probleem op de 6-positie bij Ajax is al langer bekend. In de laatste week van de transferperiode probeerden de Amsterdammers een ervaren controleur te halen om het vertrek van Jordan Henderson op te vangen. Uiteindelijk werd de 21-jarige James McConnell van Liverpool gehuurd, maar hij stond nog niet één keer in de basis, waardoor John Heitinga op die positie nog moet puzzelen.

Afellay is van mening dat Ajax met een speler als Targhalline veel sterker zou staan. "Targhalline was in de eerste helft veruit de beste man van het veld", zei de oud-PSV’er aan tafel bij Studio Voetbal. "Hij kijkt non-stop om zich heen. Hij is steeds aanspeelbaar, sluit goed bij, schroomt niet om zijn man uit te spelen en een schot te lossen. Hij staat steeds op de juiste positie en is ook verdedigend sterk."

"Dit is nou echt een controlerende middenvelder waar Ajax een moord voor zou plegen." Ondanks zijn kwaliteiten is Targhalline bij Feyenoord nog niet verzekerd van een basisplek, mede door de sterke bezetting op het Rotterdamse middenveld. "Het is wel heel moeilijk om je ideale middenveld bij Feyenoord te bepalen. Ze hebben zúlke goede middenvelders. Maar in de wedstrijden dat hij gespeeld heeft, heeft hij nog geen één keer teleurgesteld. Je kunt hem wel een beetje vergelijken met Karim El Ahmadi."

Gerelateerd:
Sven Mislintat

Mislintat blikt terug op Ajax-fiasco: "Was volledig transparant"

0
Davy Klaassen

'Transferwaarde Davy Klaassen bereikt historisch dieptepunt'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd