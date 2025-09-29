Groeten uit Grolloo
Johan Derksen hard: "Als dat de redder van Ajax moet zijn..."
Afellay verbaasd na discussie over Ajax: "Je hebt het niet gezien?"

Amber
bron: Studio Voetbal
Een duel tussen Dion Versluis (NAC Breda) en Kenneth Taylor (Ajax)
Een duel tussen Dion Versluis (NAC Breda) en Kenneth Taylor (Ajax) Foto: © Pro Shots

Bij Studio Voetbal ontstond zondagavond een ongemakkelijke discussie tussen Ibrahim Afellay en Alex Pastoor over de situatie bij Ajax. Toen duidelijk werd dat Pastoor het duel tussen Ajax en NAC Breda zaterdag niet had gezien, liep het gesprek stroef. Rafael van der Vaart greep uiteindelijk in.

Tijdens de uitzending werden de analisten gevraagd of het positiespel van FC Groningen, dat fris voor de dag kwam tegen Feyenoord, beter is dan dat van Ajax. Pastoor reageerde: "Dat durf ik niet te zeggen, want met de spelersgroep van Ajax is het moeilijker dan voor Dick Lukkien bij FC Groningen. De spelers van Ajax zouden meer kwaliteit moeten hebben, maar spelers met ervaring zitten propvol met allerlei overtuigingen die in de meeste gevallen nergens op gebaseerd zijn. Krijg de neuzen dan maar eens dezelfde kant op."

Hij ging verder: "Als je als trainer weet: dit veldspel leidt tot meer punten, zijn er altijd spelers – meestal tussen de 25 en 30 jaar oud – die denken dat het anders kan en anders moet."

Afellay reageerde kritisch: "Ik vind het wel te makkelijk wat Alex zegt." Pastoor verdedigde zich direct: "Het gaat niet over specifieke namen, maar meer in z’n algemeenheid: een jonge ploeg krijg je makkelijker een kant op dan een oudere ploeg. Dat is een gegeven. Natuurlijk ben je daar trainer voor, maar dat zegt niet dat het allemaal lukt. Het is de directie die de trainer en spelers heeft gehaald."

Afellay liet het onderwerp niet los en benadrukte dat Ajax het zelfs tegen tien man van NAC moeilijk had. Pastoor antwoordde: "Dat kun je heel populair roepen, maar dat hebben we allemaal gezien. Ik zeg alleen dat het allemaal niet zo makkelijk is." Afellay stelde hem vervolgens de directe vraag: "Heb jij een heel andere wedstrijd gezien?" Pastoor moest toen bekennen dat hij Ajax - NAC niet had gekeken.

"We hebben het nu over Ajax - NAC. Die heb je dus niet gezien?", vroeg Afellay verbaasd. Pastoor antwoordde: "Ajax heeft toch wel wat meer wedstrijden gespeeld dit seizoen?" waarna Afellay kort reageerde: "Klopt." Het ongemakkelijke gesprek kabbelde nog even voort, tot Van der Vaart het onderbrak: "Ik vind dit een ongemakkelijk gesprek worden."

Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ibrahim Afellay Ajax historie & oud-spelers Rafael van der Vaart
0 reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
