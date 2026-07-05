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Afellay vergelijkt ongeregeldheden Marokko met Ajax-supporters

Thomas
bron: NOS
Ibrahim Afellay op de bank bij PSV
Ibrahim Afellay op de bank bij PSV Foto: © Pro Shots

Voormalig Nederlands elftal-speler Ibrahim Afellay heeft gereageerd op de ongeregeldheden die zaterdagavond ontstonden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. De analist van de NOS vindt dat de maatschappelijke discussie te vaak wordt teruggebracht tot één bevolkingsgroep en pleit voor een bredere blik.

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Na de overtuigende 3-0 zege van Marokko gingen op meerdere plekken in Nederland supporters de straat op om het succes te vieren. In onder meer de Haagse Schilderswijk moest de politie ingrijpen nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werden incidenten gemeld.

Afellay vindt dat de nadruk in de berichtgeving te veel op de afkomst van de relschoppers ligt. "Er wordt altijd een 'Marokkanen-probleem' van gemaakt, maar daar ben ik het absoluut niet mee eens", stelt hij. "Feyenoord-supporters die de boel kort en klein slaan, dat is ook vandalisme. Hetzelfde geldt voor supporters van Ajax die vuurwerk op het veld gooien, wat een gevaar voor de mensen is. Dat is een maatschappelijk probleem."

Volgens Afellay wordt de grote meerderheid die zich wel goed gedraagt daardoor te vaak vergeten. "Ik vind het altijd zo jammer dat de kleine groep belicht wordt. We hebben het nooit over de grote groepen die zich wel gewoon goed gedragen. Ik heb vaak het idee dat ik me moet verantwoorden voor de daden van anderen."

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