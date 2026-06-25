Afellay ziet kansen voor Nederlands Elftal: "Dan word je geslacht"
Volgens Ibrahim Afellay hoeft het Nederlands elftal zich geen zorgen te maken over een mogelijke ontmoeting met Marokko. De NOS-analist was niet overtuigd door het optreden van de Leeuwen van de Atlas in hun laatste groepswedstrijd tegen Haïti, die weliswaar met 4-2 werd gewonnen.
Op de vraag of bondscoach Ronald Koeman op basis van deze wedstrijd rekening moet houden met Marokko, antwoordde Afellay duidelijk: "Nee, zeker niet. Ik vond Marokko in de tweede helft heel matig spelen, al zijn er natuurlijk wel vier wijzigingen geweest." Daarbij kregen Noussair Mazraoui, Issa Diop, Ayyoub Bouaddi en Azzedine Ounahi rust.
Afellay zag vooral problemen in het balbezit van de Marokkaanse ploeg. "Als je kijkt naar de manier waarop Marokko telkens balverlies lijdt, tegen betere tegenstanders word je gewoon geslacht", aldus de voormalig Oranje-international. "Je brengt tegenstanders in de wedstrijd door onnodig de bal te verliezen, op plekken waar je die niet mag verliezen."
De oud-middenvelder, die 53 interlands voor Oranje speelde, wees daarbij onder meer naar Ayoub El Kaabi. Volgens Afellay was hij "veruit de slechtste man op het veld". Hij benadrukte opnieuw dat balverlies op gevaarlijke posities tegen toplanden hard wordt afgestraft. "Je verliest de bal op plekken die je niet kunt veroorloven tegen betere ploegen. En Nederland is gewoon een heel goede ploeg, met zoveel snelheid voorin. Die laten dit niet onbenut."
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