Afellay: "Zitten in de positie dat niemand wat van ze had verwacht"

PSV liet afgelopen weekend wederom punten liggen in de Eredivisie, terwijl concurrent Ajax wel wist te winnen. De Amsterdammers hebben nu twee punten voorsprong en nog een wedstrijd tegoed. Volgens Ibrahim Afellay is het een 'schande' als PSV dit jaar geen kampioen wordt.

De voormalig voetballer denkt niet dat de druk bij Ajax toeneemt. "Ajax zit in de positie dat niemand ooit wat van ze had verwacht. Ik denk niet dat er qua druk iets verandert, want ze spreken niet uit dat ze het willen. Voor mij is PSV nog steeds de titelfavoriet", geeft Afellay aan aan tafel bij Studio Voetbal. "Het is gewoon een schande als dit PSV geen kampioen wordt."

"Dan moeten ze zich in Eindhoven achter de oren krabben. Dat kan gewoon niet met zo’n selectie", vindt Afellay. Theo Janssen is het daarmee eens: "Peter Bosz heeft veruit de beste, grootste en duurste selectie. Als hij geen kampioen wordt, heeft hij zeker gefaald", zo klinkt het.

Volgens Rafael van der Vaart kan het seizoen van Ajax niet meer stuk. "Wat er ook gebeurt, het is eigenlijk al een goed seizoen voor Ajax. Het zit zó mee, dat ik denk: dit is het seizoen van Ajax."