Geschreven door Idse Geurts 04 apr 2022 om 11:04

Het is voor geïnteresseerde clubs duidelijk hoeveel geld ze moeten neertellen om het contract van Erik ten Hag af te kopen. Volgens De Telegraaf staat er een clausule in het contract van Ten Hag, waardoor clubs de oefenmeester voor slechts twee miljoen euro kunnen overnemen. Dit zal zeker voor Manchester United tamelijk goed nieuws zijn. Voor de Engelse grootmacht is deze afkoopsom natuurlijk een kleinigheid.

Toch is het nog steeds geen uitgemaakte zaak dat Ten Hag naar Engeland vertrekt. De coach is zelf nog twijfelende en kreeg onlangs het advies van Louis van Gaal om niet naar United te vertrekken. Ook Ajax-spits Sébastien Haller waarschuwt Ten Hag voor een mogelijke overgang naar United. “Elke kleedkamer is anders, elk team is anders. Dus moet je ook iets anders handelen, afhankelijk van de selectie die je hebt. Zijn kwaliteiten hier, kunnen ergens anders een zwakte zijn. We zullen zien hoe hij het doet”, stelt Haller tegenover CNN.

Bovendien zien de spelers van Ajax Ten Hag ook niet graag vertrekken. Zo is Haller niet anders dan lovend over de oefenmeester. “Ik weet wat hij kan en hoe hij mij wilde gebruiken. Ik weet ook hoe goed hij tactisch is, hij weet altijd alles over de tegenstander. Hij geeft ons de sleutel om succesvol te zijn tijdens wedstrijden”, laat de spits optekenen. Ook Davy Klaassen hoopt op een langer verblijf van Ten Hag bij Ajax. “Hij kan ook nog blijven. Daar hoop ik wel op”, liet Klaassen weten in een interview met het Algemeen Dagblad.