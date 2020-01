Geschreven door Luuk Janssen 05 jan 2020 om 14:01

Het is winterstop en daarom is het tijd om eens de balans op te maken binnen de A-selectie van Ajax. Wie hebben er nog een lang dienstverband en bij wie loopt Ajax het risico dat zij na dit seizoen gratis de deur uit lopen? Hieronder een overzicht van iedereen binnen de selectie van Ajax:

Na dit seizoen

Dit jaar lopen de contracten af van Klaas-Jan Huntelaar (36), Bruno Varela (25, gehuurd van Benfica met optie tot koop) en Siem de Jong (30). Van eerstgenoemde lijkt het dat hij, nadat hij voor de tweede keer een één-jarig contact tekende nu toch echt of zal stoppen of nog een stap terug zal gaan zetten. Bruno Varela keepte nog geen enkel officieel duel voor de Amsterdammers, toch heeft hij ondanks dit feit de harten gestolen van vele Ajacieden, of Ajax ook gecharmeerd is van zijn keeperskwaliteiten moet blijken als zijn huurovereenkomst afloopt. Ajax heeft namelijk een optie tot koop opgenomen in het contract en zou deze dus kunnen lichten. De Jong zal ook op zoek moeten naar een nieuw avontuur, al eerder werd hij uitgeleend aan het Australische Sydney FC waar hij indruk maakte. Dit seizoen moet hij het vooral doen met invalbeurten in de laatste minuten van wedstrijden. De supporters zijn unaniem, hij komt te kort en moet vertrekken. Toch zal hij altijd in de harten gesloten zijn als de man die Ajax de derde ster bezorgde.

2021

Volgend jaar, in 2021 zijn er een hoop contracten die gaan aflopen: Joël Veltman (27), Benjamin van Leer (27), Noa Lang (20), Ryan Gravenberch (17) en Sontje Hansen (17). Veltman speelt al sinds 2001 voor Ajax, in 2012 maakte hij zijn debuut voor Ajax. Na inmiddels negentien jaar bij Ajax te hebben gespeeld is Joël Veltman een echt kind van de club, zoals ze dat noemen. Het zou logisch zijn als de verdediger zijn contract niet zou willen verlengen. Hij gaf al eerder aan open te staan voor een stap naar het buitenland, maar zijn blessure gooide toen roet in het eten.

Benjamin van Leer is na een huurperiode bij NAC Breda weer terug bij Ajax. Hij is echter niet in beeld bij het eerste en komt niet meer in aanmerking voor Jong Ajax. Door de moordende concurrentie achter Onana is de verwachting dat de wegen van Van Leer en Ajax binnenkort zullen scheiden. Voor Noa Lang, Ryan Gravenberch en Sontje Hansen ligt er binnenkort een nieuw en verbeterd contract klaar. Althans, daar mag je vanuit gaan aangezien Lang sinds kort door de blessures van zowel Neres als Promes veel in de basis staat. Ook Gravenberch en Hansen kloppen nadrukkelijk op de deur van Ten Hag gezien zij beide een goede indruk hebben gemaakt. Gravenberch bij Jong Ajax, Hansen bij O19, Jong Ajax en op het WK onder 17.

2022

De grootste lijst met contracten vinden we in 2022. Dat jaar lopen van de volgende spelers contracten af: Hakim Ziyech, Andre Onana, Daley Blind, Zakaria Labyad, Donny van de Beek, Carel Eiting, Noussair Mazraoui, Jurgen Ekkelenkamp, Sergino Dest, Perr Schuurs, Nicolas Tagliafico en Lassina Traoré. Van de volgende spelers wordt er verwacht dat zij na het huidige seizoen een vervolgstap gaan zetten in hun carrière: Ziyech, Onana, Tagliafico en Van de Beek. Na een geweldig seizoen vorig jaar met drie prijzen en de behaalde halve finale van de Champions League werd er al verwacht dat zij zouden vertrekken. Echter verbaasde Marc Overmars vriend en vijand door de contracten van deze spelers open te breken en te verbeteren. Dit zorgde ervoor dat zij allen nog een seizoen langer zijn gebleven. Donny van de Beek staat nog altijd nadrukkelijk in de belangstelling van onder andere Real Madrid. Blind, Labyad, Schuurs en Traoré zijn pas sinds kort of teruggekeerd of aangetrokken door Ajax en zullen voorlopig nog voor hun kansen vechten, er is dus geen reden om te denken dat Ajax zeer binnenkort met hun in gesprek zal gaan voor een contractverlenging of een eventueel vertrek. Eiting, is sinds een tijdje terug van een zware blessure en zal zich nu opnieuw moeten bewijzen aan Erik ten Hag om minuten te gaan maken in de A-selectie. Gezien de situatie en de moordende concurrentie zou een verhuurperiode voor de hand liggen. Ekkelenkamp mag net zoals vorig seizoen een aantal keer invallen bij het eerste elftal, hoe zijn ontwikkeling verder zal gaan is afwachten.

Baas boven baas

Er is natuurlijk altijd een zogenoemde ‘Baas boven baas’ dit is namelijk onze aanvoerder Dusan Tadic. Hij tekende onlangs een contract dat hem tot 2026 verbindt aan Ajax. Dit met als doel dat hij na zijn periode als voetballer in een andere rol belangrijk zal worden voor Ajax.

Bovengenoemde speculaties zijn op basis van eigen verwachtingen. Het is uiteindelijk afwachten wat er met de spelers zal gaan gebeuren.