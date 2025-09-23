Kick-off
Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"
Aftrap PSV - Ajax werd zondag uitgesteld: "Dat is ongelooflijk"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Aftrap PSV - Ajax uitgesteld vanwege vuurwerk op het veld
Aftrap PSV - Ajax uitgesteld vanwege vuurwerk op het veld Foto: © Pro Shots

De aftrap van de topper tussen PSV en Ajax zondagmiddag liep iets uit. Net toen beide teams zich klaarmaakten voor de start van de wedstrijd, gooiden enkele fans vuurwerk op het veld.

Noa Vahle sprak bij Vandaag Inside over de gebeurtenissen voorafgaand aan het duel: "Je ziet vaak dat er vuurwerk mee naar binnen wordt gesmokkeld. Vaak zijn het fakkels, nu was het flinke vuurpijlen die tot over de middellijn kwamen. Dat was ook de reden dat iedereen naar binnen werd gehaald."

Vahle gaat nog even door en zag bestuurder van PSV Marcel Brands voorbij komen in beeld. "Er lag ook veel troep van het vuurwerk op het veld. Ik zag een shot van Marcel Brands en die krijgt een boete op de deurmat, dat is ongelooflijk. Dit is natuurlijk volgens protocol hartstikke verboden."

