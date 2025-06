Aftraptijd oefenwedstrijd tussen Ajax en Hibernian FC bekend

Ajax stond afgelopen zondag voor het eerst deze voorbereiding weer op het trainingsveld en speelt aanstaande zaterdag 5 juli de eerste oefenwedstrijd. Het Schotse Hibernian komt op bezoek op de Toekomst.

De wedstrijd wordt om 14.00 uur afgetrapt en is live te volgen via het Youtube-kanaal van Ajax. Het vriendschappelijke duel is niet toegankelijk voor publiek.