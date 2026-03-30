Agenten ontvangen 67 (!) miljoen euro: Ajax betaalde dit bedrag

Voetbalagenten hebben afgelopen seizoen liefst 67 miljoen euro ontvangen van clubs uit zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie. Deze hebben zij verkregen vanwege hun vertegenwoordiging bij het onderhandelen van spelerscontracten en transfers.

Dat laat de KNVB weten via haar website. De absolute koploper is Ajax, dat liefst 21.411.506 miljoen euro (!) uitkeerde. Feyenoord bezet de tweede plek met een bedrag van 13.854.606 euro. Vlak daarna volgt PSV: de koploper van de Eredivisie betaalde 13.745.000 euro aan makelaars.

Ook AZ (5,39 miljoen euro), SC Heerenveen (2,06 miljoen euro) FC Twente (1,32 miljoen euro) en FC Utrecht (1,31 miljoen euro) gaven flink wat geld aan zaakwaarnemers. Verreweg het laagste bedrag in de Eredivisie werd uitgekeerd door Telstar. De promovendus keerde slechts 47.510 euro uit aan agenten.