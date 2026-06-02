Ahmetcan Kaplan krijgt slecht nieuws en kan zijn koffers pakken

Ahmetcan Kaplan gaat niet mee met Turkije naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De verdediger van Ajax, die het afgelopen seizoen op huurbasis bij NEC speelde, zat aanvankelijk wel in de voorselectie. De linksback kan daardoor zijn koffers pakken en een (extra) vakantie boeken.

Bekende namen als Ferdi Kadioglu en Orkun Kökcü, die in het verleden bij Feyenoord speelde, zijn wel geselecteerd. Ook spelers als Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu en Kenan Yildiz zitten in de selectie van Turkije, dat het in de groepsfase opneemt tegen de Verenigde Staten, Paraguay en Australië.

Volledige WK-selectie Turkije:

Keepers: Uğurcan Çakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Besiktas).

Verdedigers: Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion), Merih Demiral (Al Ahli), Zeki Çelik (AS Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Müldür (Fenerbahçe), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Rizespor).

Middenvelders: Orkun Kokcü (Besiktas), Hakan Çalhanoğlu (Internazionale), Ismail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Aanvallers: Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Oğuz Aydin (Fenerbahçe), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe).