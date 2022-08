Geschreven door Jessica Westdijk 19 aug 2022 om 14:08

Het was al een tijdje duidelijk dat Ajax Ahmetcan Kaplan op de korrel had als opvolger van Perr Schuurs. Donderdag werd bekend gemaakt dat Schuurs naar het Italiaanse Torino verkast, een dag later presenteert Ajax Kaplan.

De 19-jarige verdediger komt over van Trabzonspor, waar hij al speelde sinds de jeugd. Afgelopen seizoen werd hij met de ploeg kampioen van Turkije. Daarnaast is hij Turks jeugdinternational. Ajax heeft duidelijk vertrouwen in zijn talent en heeft hem voor vijf jaar vastgelegd, tot medio 2027.

Er wordt in het bericht van over de contractering van Kaplan niet gemeld hoe hoog de transferom is.