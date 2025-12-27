'Ajacied (23) is 'gedroomde aanwinst' van Spaanse hoogvlieger'

Raúl Moro zou Ajax deze winter alweer kunnen verlaten. De Spaanse buitenspeler, die afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Amsterdam kwam, staat in de belangstelling van Espanyol, de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep.

"Moro is de gedroomde aanwinst van Espanyol", schrijft AS. Ajax nam de vleugelaanvaller afgelopen zomer voor elf miljoen euro over van Real Valladolid, maar in Amsterdam wist hij nog weinig indruk te maken. In negentien officiële wedstrijden kwam Moro tot één doelpunt en twee assists. Zijn enige treffer en één van zijn assists noteerde hij in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis.

Espanyol, momenteel verrassend vijfde in La Liga, wil doorpakken in de strijd om een Europees ticket en ziet in Moro een versterking. De Catalaanse club kent de aanvaller goed uit zijn jeugdjaren. Toch werkt Ajax volgens AS vooralsnog niet mee aan een vertrek, ondanks dat Moro zijn basisplaats al geruime tijd kwijt is.

De Amsterdammers zouden een aanzienlijk deel van de transfersom van elf miljoen euro willen terugverdienen. Volgens het Spaanse medium is een huurconstructie op dit moment de enige realistische optie om een transfer mogelijk te maken. Of Moro zelf openstaat voor een terugkeer naar Spanje, is nog niet duidelijk.