Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajacied afgemaakt: "Drie maanden verder en geen minuut gemaakt"

Arthur
bron: AD Voetbalpodcast
Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © Pro Shots

Ajax zou afgelopen zomer 'loze beloftes' hebben gedaan aan enkele jonge talenten. Dat zegt Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Hij noemt onder anderen Rayane Bounida, Sean Steur en Jorthy Mokio als voorbeelden.

In de AD Voetbal Podcast legt Inan uit dat de bedoeling was om zes tot zeven jeugdspelers de nummers 19 tot 25 van het eerste elftal te maken. "Dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt", zegt de clubwatcher. "Bounida, Steur en Bouwman werden in augustus gepromoveerd naar het eerste elftal. Die jongens, zeker Steur en Bounida, hebben hun contract verlengd met als verhaal dat ze dit seizoen meer minuten zouden maken om in het seizoen 2026/27 basisspeler te worden bij Ajax."

Volgens Inan is dat plan echter nog niet uitgevoerd door de Amsterdamse club. "Bounida is een paar keer kort ingevallen. Steur heeft nog geen minuut gemaakt en Bouwman speelde alleen in het begin toen Sutalo geblesseerd was", aldus de Ajax-watcher. Hij wijst ook op het feit dat Steur op huurbasis naar FC Volendam kon vertrekken. "Dat werd tegengehouden. De verklaring was dat er plannen waren met Steur. We zijn drie maanden verder en hij heeft nog geen minuut gemaakt."

"Het zijn allemaal loze beloftes geweest", vervolgt Inan. "Je maakt afspraken met spelers. Je schetst een bepaald plan, maar dat moet je dan wel nakomen", zegt de journalist, die erkent dat de uiteindelijke beslissing bij de trainer ligt. "Maar als je een trainer tien middenvelders tot zijn beschikking geeft, is het niet heel raar, zeker als een trainer moet overleven, dat de nummers negen en tien weinig spelen. Dat geldt ook voor Mokio."

Gerelateerd:
Menno Geelen

Ajax krijgt advies: "Je moet de vereniging minder macht geven"

0
Pascal Jansen

'Janssen sorteert voor op dienstverband bij Ajax': "Uitdaging"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd