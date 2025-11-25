Ajacied afgemaakt: "Drie maanden verder en geen minuut gemaakt"

Ajax zou afgelopen zomer 'loze beloftes' hebben gedaan aan enkele jonge talenten. Dat zegt Johan Inan van het Algemeen Dagblad . Hij noemt onder anderen Rayane Bounida, Sean Steur en Jorthy Mokio als voorbeelden.

In de AD Voetbal Podcast legt Inan uit dat de bedoeling was om zes tot zeven jeugdspelers de nummers 19 tot 25 van het eerste elftal te maken. "Dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt", zegt de clubwatcher. "Bounida, Steur en Bouwman werden in augustus gepromoveerd naar het eerste elftal. Die jongens, zeker Steur en Bounida, hebben hun contract verlengd met als verhaal dat ze dit seizoen meer minuten zouden maken om in het seizoen 2026/27 basisspeler te worden bij Ajax."

Volgens Inan is dat plan echter nog niet uitgevoerd door de Amsterdamse club. "Bounida is een paar keer kort ingevallen. Steur heeft nog geen minuut gemaakt en Bouwman speelde alleen in het begin toen Sutalo geblesseerd was", aldus de Ajax-watcher. Hij wijst ook op het feit dat Steur op huurbasis naar FC Volendam kon vertrekken. "Dat werd tegengehouden. De verklaring was dat er plannen waren met Steur. We zijn drie maanden verder en hij heeft nog geen minuut gemaakt."

"Het zijn allemaal loze beloftes geweest", vervolgt Inan. "Je maakt afspraken met spelers. Je schetst een bepaald plan, maar dat moet je dan wel nakomen", zegt de journalist, die erkent dat de uiteindelijke beslissing bij de trainer ligt. "Maar als je een trainer tien middenvelders tot zijn beschikking geeft, is het niet heel raar, zeker als een trainer moet overleven, dat de nummers negen en tien weinig spelen. Dat geldt ook voor Mokio."