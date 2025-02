Ajacied baalde van fluitconcerten: "Waarom doen ze het bij mij?"

Kenneth Taylor had vorig seizoen erg last van de fluitconcerten. De middenvelder was in het rampjaar van Ajax vaak de kop van jut.

Taylor is dit seizoen een van de sterkhouders van Ajax, maar had het vorig jaar erg lastig. "Maar dat gold voor het hele team. De hele club eigenlijk", blikt de middenvelder terug in gesprek met Ajax Life. Het resulteerde in de nodige fluitconcerten vanaf de tribunes. "Tegelijkertijd weten supporters niet met welke opdracht we als spelers in het veld staan. Je vraagt jezelf af: waarom doen ze het bij mij?"

De 22-jarige Ajacied probeerde het vanaf de positieve kant te bekijken. "Misschien deden ze het omdat ze meer van mijn verwachtten. Dan is het ergens een compliment", legt hij uit. Toch deed het hem wel wat. "Je moet er mee leren dealen dat je wordt uitgefloten. Ook omdat ik al veertien jaar bij Ajax loop, alles voor de club geef en me echt Ajacied voel. Dan is zo'n fluitconcert wel kut. Ik kon niet anders dan veel in de spiegel kijken, omdat ik het ergens toch ook als motivatie zag."