Ajacied baalde van vertrek Farioli: "Eén van de beste coaches"

De Italiaanse oefenmeester besloot na afgelopen seizoen weer te vertrekken uit Amsterdam, tot grote teleurstelling van Gaaei. "Het is nooit leuk dat één van de beste coaches die ik gehad heb vertrekt", vertelt hij aan VoetbalPrimeur. "Nu hebben we een nieuwe coach. Ik kijk ernaar uit om terug te keren bij Ajax en te zien hoe het gaat."

Gaaei ontwikkelde zich het afgelopen seizoen goed nadat hij het erg lastig had in zijn eerste jaar bij Ajax. "Ik heb nu wel genoeg gezegd over het eerste seizoen, nu wil ik vooruitkijken. Dit seizoen heeft me erg veel geholpen", laat hij weten. "Ik ben altijd zelfkritisch, dus ik het nog beter doen. Ik zit hier goed op mijn plek."