Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Abdellah Ouazane is bezig aan een sterk seizoen bij Jong Ajax. De creatieve middenvelder hoopt dat hij in de afgelopen wedstrijden genoeg heeft laten zien om weer in aanmerking te komen voor het eerste elftal.
Zaterdagavond versloeg Jong Ajax Jong PSV met 1-0. "Er was geen dominant team. De wedstrijd kon beide kanten op. We weten dat PSV goed kan voetballen en heel goed kan opbouwen. Het is een team dat ook in de jeugd al samenspeelt en ze weten elkaar makkelijk te vinden."
Zonder dominant te voetballen wist Ajax toch te winnen van de beloftenploeg. "Uiteindelijk gaat het om de winst. We hebben een lastige periode gehad met vier nederlagen op een rij. Dan is op zo’n manier winnen, puur door hard te werken, heel erg lekker. Iedereen heeft hard gevochten. Ik weet dat we niet echt goed hebben gespeeld, maar deze overwinning is belangrijk."
Toch is de creatieveling niet helemaal tevreden. "Ik zat niet lekker in de wedstrijd. Ondanks het resultaat ben ik vaak zelfkritisch. In deze wedstrijd heb ik niet mijn kwaliteiten getoond", aldus Ouazane. "In dit soort wedstrijden moet je laten zien dat je de beste op het veld bent. Dat heb ik vandaag nagelaten."
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"
Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"