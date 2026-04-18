Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"

Abdellah Ouazane is bezig aan een sterk seizoen bij Jong Ajax. De creatieve middenvelder hoopt dat hij in de afgelopen wedstrijden genoeg heeft laten zien om weer in aanmerking te komen voor het eerste elftal.

Zaterdagavond versloeg Jong Ajax Jong PSV met 1-0. "Er was geen dominant team. De wedstrijd kon beide kanten op. We weten dat PSV goed kan voetballen en heel goed kan opbouwen. Het is een team dat ook in de jeugd al samenspeelt en ze weten elkaar makkelijk te vinden."

Zonder dominant te voetballen wist Ajax toch te winnen van de beloftenploeg. "Uiteindelijk gaat het om de winst. We hebben een lastige periode gehad met vier nederlagen op een rij. Dan is op zo’n manier winnen, puur door hard te werken, heel erg lekker. Iedereen heeft hard gevochten. Ik weet dat we niet echt goed hebben gespeeld, maar deze overwinning is belangrijk."