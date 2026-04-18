Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"

Sara
bron: Ajax Showtime
Jong Ajax
Jong Ajax Foto: © BSR Agency

Abdellah Ouazane is bezig aan een sterk seizoen bij Jong Ajax. De creatieve middenvelder hoopt dat hij in de afgelopen wedstrijden genoeg heeft laten zien om weer in aanmerking te komen voor het eerste elftal. 

Zaterdagavond versloeg Jong Ajax Jong PSV met 1-0. "Er was geen dominant team. De wedstrijd kon beide kanten op. We weten dat PSV goed kan voetballen en heel goed kan opbouwen. Het is een team dat ook in de jeugd al samenspeelt en ze weten elkaar makkelijk te vinden." 

Zonder dominant te voetballen wist Ajax toch te winnen van de beloftenploeg. "Uiteindelijk gaat het om de winst. We hebben een lastige periode gehad met vier nederlagen op een rij. Dan is op zo’n manier winnen, puur door hard te werken, heel erg lekker. Iedereen heeft hard gevochten. Ik weet dat we niet echt goed hebben gespeeld, maar deze overwinning is belangrijk."

Toch is de creatieveling niet helemaal tevreden. "Ik zat niet lekker in de wedstrijd. Ondanks het resultaat ben ik vaak zelfkritisch. In deze wedstrijd heb ik niet mijn kwaliteiten getoond", aldus Ouazane. "In dit soort wedstrijden moet je laten zien dat je de beste op het veld bent. Dat heb ik vandaag nagelaten."

0
0
Lees meer:
Ajax Jong Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws