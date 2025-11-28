Ajacied baalt van reserverol: "Moet ik de boel dan gaan saboteren?"

Davy Klaassen baalt zichtbaar van zijn huidige rol bij Ajax. De aanvoerder moet de laatste weken vaker plaatsnemen op de bank en dat steekt hem, al blijft hij professioneel richting staf en ploeggenoten.

"Ik ben daar soms wel boos over", erkent Klaassen voor de camera van ESPN. "Maar je moet gewoon je ding blijven doen. Ik ben onderdeel van het team. Ik ben niet belangrijker dan het team. Moet ik de boel dan gaan saboteren?"

Onder Fred Grim is Klaassen geen vaste basisspeler meer. In de laatste vijf competitieduels kwam hij vooral als invaller in actie. Toch blijft hij zich volledig inzetten, ook buiten het veld. Tijdens de warming-up loopt hij bijvoorbeeld altijd voorop. "Dat vind ik heel normaal", zegt hij.

Hoewel de teleurstelling er is, blijft Klaassen gefocust op zijn taak. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik moet ready zijn om erin te komen en mijn team ook helpen buiten het veld. Ik kijk altijd eerst naar mezelf. Je bent onderdeel van het team."

Met een knipoog besluit hij: "Het is niet Davy FC."