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Ajacied bedankte voor buitenlands aanbod: "Baan is heel intens"

Max
bron: De Telegraaf
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © BSR Agency

Menno Geelen was in eerste instantie niet happig om algemeen directeur van Ajax te worden. De bestuurder was jarenlang financieel directeur voor hij uiteindelijk algemeen directeur werd. 

Geelen wees twee keer de kans af om algemeen directeur te worden. "Er is om verschillende redenen de afgelopen jaren meermaals afscheid genomen van directiecollega’s. Een directiefunctie bij Ajax is mooi, maar het is ook een baan die heel intens is", vertelt hij aan de Telegraaf

Daarbij gaf Geelen de voorkeur aan een oud-voetballer op die positie. "Het stopt nooit en er staat veel druk op", vervolgt hij. "Ik heb de afgelopen jaren gezien wat dat bij collega’s heeft gedaan. Dat was ook een reden waarom directieleden er zelf voor hebben gekozen vroegtijdig te stoppen."

Geelen werd uiteindelijk toch algemeen directeur en bleef de club ondanks interesse uit het buitenland meermaals trouw. "Natuurlijk is het vleiend als er naar je wordt geïnformeerd", stelt hij. "Maar ik heb nu de absolute drive om ervoor te zorgen dat Ajax weer terugkomt waar het hoort."

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