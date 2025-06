'Ajacied Bertrand Traoré ziet marktwaarde opnieuw dalen'

Bertrand Traoré keerde vorige zomer terug naar Ajax. Zijn tweede termijn in Amsterdam heeft de marktwaarde van de aanvaller niet veel goeds gedaan.

Traoré kwam afgelopen zomer transfervrij over van FC Villareal en vertegenwoordigde volgens Transfermarkt toen een waarde van negen miljoen euro. Halverwege het seizoen was daar geen verandering in gekomen. De tweede seizoenshelft maakte de 29-jarige vleugelaanvaller echter een mindere indruk en zakte het naar acht miljoen euro.

De laatste keer dat de international van Burkina Faso zo weinig waard was volgens het platform was acht jaar geleden. Dat was aan het eind van Traoré's eerste seizoen bij Ajax, dat hem destijds huurde van Chelsea. Die zomer maakte hij een miljoenentransfer naar Olympique Lyon.