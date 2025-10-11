Het laatste Ajax Nieuws
Ajacied de dupe van grote Haaland show en ziet WK-kansen slinken
Oscar Gloukh en Raul Moro Foto: © Pro Shots
Oscar Gloukh heeft een teleurstellende avond met Israël beleefd. De Ajacied verloor in de WK-kwalificatie namelijk met 5-0 van Noorwegen.
Aan Noorse zijde was Erling Haaland de grote man. Hij scoorde drie maal voor zijn elftal. Israël stond voor de wedstrijd derde in groep I en dat blijft door de verliespartij voorlopig zo. De Israëliers zitten in een groep met Moldavië, Estland, Italië en Noorwegen.
Gloukh speelde in totaal 87 minuten mee in het duel.
