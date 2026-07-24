Ajacied door Servische media vergeleken met Messi: "Magisch"

Ajax heeft donderdag een overtuigende 4-1 zege geboekt op FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. De Servische media erkennen dat de Amsterdammers een maatje te groot waren, terwijl invaller Abdellah Ouazane na afloop zelfs werd vergeleken met Lionel Messi.

De Servische publieke omroep RTS ziet weinig perspectief meer voor Vojvodina in de return. "Vojvodina staat voor een onmogelijke opgave." Het medium zag dat Ajax de wedstrijd grotendeels controleerde. "Vojvodina wist af en toe mee te komen met hun beroemde rivalen, maar Ajax had het grootste deel van de wedstrijd de touwtjes in handen, creëerde meer kansen en behaalde terecht een overtuigende overwinning."

Ook Sportal was onder de indruk van de ploeg uit Amsterdam. "Maar het bleek een onmogelijke opgave. Vojvodina was niet opgewassen tegen de Nederlandse grootmacht, ondanks dat het druk probeerde te zetten. Ajax drong moeiteloos door tot de zestien."