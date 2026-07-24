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Ajacied door Servische media vergeleken met Messi: "Magisch"

Gijs Kila
bron: Servische media
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Ajax heeft donderdag een overtuigende 4-1 zege geboekt op FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. De Servische media erkennen dat de Amsterdammers een maatje te groot waren, terwijl invaller Abdellah Ouazane na afloop zelfs werd vergeleken met Lionel Messi.

De Servische publieke omroep RTS ziet weinig perspectief meer voor Vojvodina in de return. "Vojvodina staat voor een onmogelijke opgave." Het medium zag dat Ajax de wedstrijd grotendeels controleerde. "Vojvodina wist af en toe mee te komen met hun beroemde rivalen, maar Ajax had het grootste deel van de wedstrijd de touwtjes in handen, creëerde meer kansen en behaalde terecht een overtuigende overwinning."

Ook Sportal was onder de indruk van de ploeg uit Amsterdam. "Maar het bleek een onmogelijke opgave. Vojvodina was niet opgewassen tegen de Nederlandse grootmacht, ondanks dat het druk probeerde te zetten. Ajax drong moeiteloos door tot de zestien."

Wel kreeg doelman Dragan Rosić complimenten voor zijn optreden. "Kasper Dolberg vormde de grootste bedreiging voor Dragan Rosić: hij probeerde hem te verslaan met een slimme hakbal en vervolgens met een kopbal vanaf de strafschopstip, maar de keeper liet zich niet misleiden. Hij stond in de schijnwerpers, want hij voorkwam in de openingsfase een totale ineenstorting van zijn ploeg door schoten vanuit allerlei hoeken te stoppen."

Vooral het vierde Amsterdamse doelpunt maakte indruk bij Telegraf. Het medium zag invaller Abdellah Ouazane uitblinken met een fraaie actie voorafgaand aan de treffer van Mohamed Abdalla. "Dat was prachtig en magisch. Abdellah Ouazane wist op de manier van Lionel Messi verschillende spelers van Vojvodina te passeren, waarna hij de bal op de een of andere manier door een woud van spelers naar zijn teamgenoot Mohamed Abdalla wist te spelen."

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