'Ajacied doorstaat medische keuring en vertrekt naar Duitsland'

Het Deense Tipsbladet weet dat niks de transfer van Rasmussen nog in de weg kan staan. Na de succesvolle medische keuring hoeven alleen nog de allerlaatste formaliteiten afgerond te worden voor het jeugdproduct van Ajax zijn transfer naar Duitsland kan voltooien. De 22-jarige Deen gaat een vierjarig contract tekenen bij Düsseldorf. De club uit de 2. Bundesliga betaalt ongeveer anderhalf miljoen euro.

Zo gaat Rasmussen Ajax na zes jaar verlaten. De aanvaller kwam in 2019 over uit de jeugd van FC Nordsjaelland en speelde sindsdien in Amsterdam. Na een jaar op huurbasis terug bij de Deense club was Rasmussen afgelopen seizoen onder Francesco Farioli onderdeel van Ajax 1 en kwam hij in totaal op 25 optredens, waarin hij twee keer scoorde.