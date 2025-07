Ajacied enthousiast over komst Moro: "Onze connectie was goed"

Raúl Moro is officieel speler van Ajax en bewandelt daarmee dezelfde route als Lucas Rosa eerder dit jaar: van Real Valladolid naar Amsterdam. De twee speelden samen in Spanje en hebben een hechte band opgebouwd. Rosa, die al sinds januari bij Ajax actief is, kijkt uit naar de hereniging met zijn voormalig ploeggenoot.

"Yes 'Morito', little one", begint Rosa lachend in zijn bericht op de Ajax-clubkanalen. "Ik vind het heel fijn dat hij bij ons is. Raúl is een hele goede speler en bovenal een erg fijn persoon. Ook buiten het veld heb ik hem graag om me heen. Hij lacht altijd, geeft werkelijk alles en is goed met iedereen." De twee spraken elkaar al vóór de transfer rond was. "We hadden al contact, zeker", vertelt Rosa. "Hij wilde alles weten; van de club, de stad en de spelers. Ik was positief over Amsterdam, al moet ik nog wel de winter meemaken", lacht hij. "Ik heb het heel erg naar mijn zin hier en ik ben heel blij dat hij er is."

"Al moet hij wel nog Engels leren", merkt Rosa op. De Braziliaan stond bij Real Valladolid vaak als linksback gepositioneerd, terwijl Moro linksvoor speelde. "We begrepen elkaar, met en zonder bal. Ik probeerde hem altijd te helpen, omdat ik zag hoe hij wilde spelen of waar hij de bal wilde hebben. Onze connectie was goed bij Real Valladolid en het is dus mooi dat hij hier is."