Ajacied evenaart indrukwekkende statistiek van Patrick Kluivert

Oliver Edvardsen heeft een succesvolle start beleefd bij Ajax. De linksbuiten kwam in zijn eerste drie thuiswedstrijden in de Eredivisie tot scoren voor de Amsterdammers. De laatste die dat ook lukte, was Patrick Kluivert.

In zijn eerste twee wedstrijden voor Ajax was Edvardsen al trefzeker tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. Een kleine week geleden maakte Edvardsen de belangrijke gelijkmaker namens Ajax tegen AZ. Voor de 26-jarige Noor was dit alweer de derde Eredivisie-treffer op rij in de Johan Cruijff Arena.

"Dat is zeker bijzonder. Kluivert was een geweldige speler. Ik kan veel van hem leren", klinkt zo Edvardsen in gesprek met Ajax TV, die zich thuis voelt in Amsterdam. "Ik houd van de stad, club en mensen. Ik voel me hier heel erg thuis. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar misschien is het wel meer dan ik had verwacht. Het is hier geweldig."

Op 6 april kan Edvardsen de reeks vervolgen. Dan komt NAC Breda op bezoek in de Johan Cruijff Arena. In de week daarvoor staat de cruciale uitwedstrijd met directe concurrent PSV op het programma.